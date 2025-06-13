Евросоюз разрешил украинским беженцам оставаться до марта 2027 года

Совет Евросоюза одобрил предоставление убежища для украинцев до 2027 года

Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира. «ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с народом Украины. Мы продолжим предоставлять меры защиты для миллионов украинских беженцев», — отметил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Программа по предоставлению статуса беженцев для граждан Украины действует непрерывно с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на праве приостановить предоставление убежища беженцам. По словам Туска, его решение является ответом на гибридную войну, предполагающую массовую переброску мигрантов через границы Польши.

