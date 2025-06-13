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16:04, 13 июня 2025Мир

Евросоюз разрешил украинским беженцам оставаться до марта 2027 года

Совет Евросоюза одобрил предоставление убежища для украинцев до 2027 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира. «ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с народом Украины. Мы продолжим предоставлять меры защиты для миллионов украинских беженцев», — отметил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Программа по предоставлению статуса беженцев для граждан Украины действует непрерывно с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на праве приостановить предоставление убежища беженцам. По словам Туска, его решение является ответом на гибридную войну, предполагающую массовую переброску мигрантов через границы Польши.

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