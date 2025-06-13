Евросоюз разрешил украинским беженцам оставаться до марта 2027 года

Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.
В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира. «ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с народом Украины. Мы продолжим предоставлять меры защиты для миллионов украинских беженцев», — отметил глава МВД Польши Томаш Семоняк.
Программа по предоставлению статуса беженцев для граждан Украины действует непрерывно с марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на праве приостановить предоставление убежища беженцам. По словам Туска, его решение является ответом на гибридную войну, предполагающую массовую переброску мигрантов через границы Польши.