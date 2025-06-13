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21:30, 12 июня 2025Мир

Глава МИД Германии высказался о возможных переговорах с Лавровым

Глава МИД Германии Вадефуль не увидел оснований для переговоров с Лавровым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что сейчас нет оснований для проведения прямых контактов с российским коллегой Сергеем Лавровым. Слова немецкого политика передает ТАСС.

«На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров», — сказал глава МИД Германии. Дипломат также отметил, что если такой диалог состоится, то только во взаимодействии с европейскими партнерами. В подобном формате Берлин «всегда готов к переговорам», добавил чиновник.

Ранее несколько крупных политиков из Социал-демократической партии Германии, где состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступили за переговоры с Россией.

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