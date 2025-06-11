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05:20, 11 июня 2025Мир

В партии Шольца выступили за переговоры Германии и России

Stern: В партии СДПГ выступили за начало переговоров Германии с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop / Global Look Press

Ряд крупных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступил за переговоры с Россией. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на подписанный ими манифест.

Утверждается, что в документе под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» социал-демократы потребовали немедленного разворота во внешней политике. Они также посчитали нужным связывание поддержки Украины с законными интересами всех европейских стран, включая Россию, в сфере безопасности.

«На этой основе необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня», — указано в манифесте.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и США должны усилить совместное давление на Россию.

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