Мерц призвал усилить давление на Россию совместно с США

DW: Мерц призвал Трампа усилить совместное давление Германии и США на Россию

Германия и США должны усилить совместное давление на Россию, призвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его слова приводит Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

Как указал изданию бундесканцлер, в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом он напомнил, что «Америка всегда была в состоянии оказать давление на тех, кто развязывает [конфликт]».

Ранее издание Focus Online обратило внимание, что Мерц во время встречи с Трампом говорил всего 3 минуты и 50 секунд, в то время как президент США выступал 36 минут.