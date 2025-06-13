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11:18, 13 июня 2025Мир

Иран объявил о кровной мести Израилю

Иран поднял красный флаг мести на фоне ударов Израиля
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран поднял красный флаг мести на фоне ударов Израиля. Об этом сообщило агентство Fars.

Произошло это над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум. Он находится в центральной части Ирана.

Сообщается, что красные флаги в шиитской традиции символизирует призыв отомстить за убиенного человека. Так, в сентябре 2024 года он поднимался после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и в январе 2020 года после атаки на командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, после которого он не выжил.

13 июня Израиль совершил атаку на Иран. Позже сообщалось о ликвидации начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами.

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