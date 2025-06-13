Иран объявил о кровной мести Израилю

Иран поднял красный флаг мести на фоне ударов Израиля

Иран поднял красный флаг мести на фоне ударов Израиля. Об этом сообщило агентство Fars.

Произошло это над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум. Он находится в центральной части Ирана.

Сообщается, что красные флаги в шиитской традиции символизирует призыв отомстить за убиенного человека. Так, в сентябре 2024 года он поднимался после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и в январе 2020 года после атаки на командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, после которого он не выжил.

13 июня Израиль совершил атаку на Иран. Позже сообщалось о ликвидации начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами.

