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22:05, 13 июня 2025Мир

Иран взял в плен женщину-пилота ЦАХАЛ

Tasnim: Иран взял в плен женщину-пилота сбитого самолета ЦАХАЛ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Global Look Press

Иран взял в плен женщину-пилота Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает агентство Tasnim.

Утверждается, что иранские средства противовоздушной обороны в пятницу, 13 июня, смогли сбить два израильских военных самолета. Пилотом одного из них оказалась женщина, которая была взята в плен.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали более 100 целей в Иране, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба армии Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее ЦАХАЛ предупредил граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что ВВС страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

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