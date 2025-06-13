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18:21, 13 июня 2025Бывший СССР

Медведчук заявил о неспособности Зеленского контролировать ситуацию на фронте

Медведчук: Зеленский живет в параллельной реальности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский живет в параллельной реальности и не способен контролировать ситуацию на фронте и свое поведение. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленский и его банда живут в параллельной реальности, они вообще не готовы реагировать на текущую ситуацию и планировать следующие шаги. (...) Он не в состоянии контролировать даже свое поведение, не говоря уже об обстановке на фронте», — заявил Медведчук.

Он добавил, что Зеленскому безразличны интересы Украины и страдания украинского народа, а все его движения к усилению позиций страны приводили к обратному результату.

Ранее Медведчук заявил, что Украина лишилась будущего из-за Зеленского. По его словам, это произошло из-за того, что президент Украины проигрывает на фронте и в дипломатии. В свою очередь, Медведчук отметил, что Россия приближает момент истины.

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