Министр обороны Израиля высказался об ответной атаке Ирана на Тель-Авив

Министр обороны Израиля Кац: Иран пересек красные линии

Израиль ответит на иранские удары. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, передает 9 канал.

По его словам, Тегеран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле. «Режим аятолл должен понести очень высокую цену за свои преступные действия», — сказал он.

Вечером 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет. До этого около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных, а также ядерные объекты, включая завод в Натанзе.