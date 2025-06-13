МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе

После того, как Украину признали страной с частичным дефолтом, Международный валютный фонд (МВФ) принял решение оценить выполнение Киевом требований, которые предусмотрены действующей кредитной программой. Об этом в беседе с РИА Новости заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

«Персонал [МВФ] оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности», — сказала она.

4 июня стало известно, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о дефолте Украины по так называемым ВВП-варрантам (ценным бумагам, привязанным к ВВП). Киев пропустил платеж в размере 0,67 миллиарда долларов США по ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года.