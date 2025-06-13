Названы очищающие кровь от токсинов простые продукты

Биолог Лялина: На первом месте по выводу токсинов из крови стоят овощи и зелень

Кровь сама очищается естественным образом через печень, почки и лимфатическую систему, однако есть продукты, которые поддерживают здоровье этих органов. Об этом «Ленте.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Биолог рассказала, что среди продуктов, которые способствуют детоксикации организма, на первом месте стоят овощи и зелень. Например, свекла поддерживает печень, улучшает кроветворение; брокколи и крестоцветные стимулируют ферменты для детоксикации печени; шпинат и другая листовая зелень богаты хлорофиллом, который помогает связывать и выводить токсины; чеснок содержит серу, поддерживает функции печени и иммунной системы, уточнила она.

«Не менее полезны фрукты и ягоды — яблоки, клюква, черника, малина, лимон. Пектин помогает связывать токсины в кишечнике, а антиоксиданты улучшают состояние сосудов и защищают клетки от окисления. Из злаков и семян мягко очищает ЖКТ и снижает нагрузку на печень овес (особенно в виде овсяного киселя), а льняное семя, как источник омега-3 и клетчатки, способствует выведению токсинов», — указала Лялина.

Среди других полезных продуктов эксперт указала куркуму, имбирь, зеленый чай. Куркума, по ее словам, как антиоксидант стимулирует выработку желчи, имбирь улучшает циркуляцию крови и пищеварение, а зеленый чай содержит катехины, защищающие печень. Крайне важна для «качественной» крови чистая вода, также она необходима для выведения токсинов почками, напомнила Лялина.

Ранее Лялина рассказала о неожиданном вреде редиса. Эксперт напомнила, что этот продукт обладает как полезными свойствами, так и возможными вредными эффектами при неправильном употреблении.