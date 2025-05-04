Россиянам рассказали о неожиданном вреде редиса

Биолог Лялина: Редис может подавлять функцию щитовидной железы

Основной вред редиса — это раздражение желудка, которое может усилиться при гастрите, язве, повышенной кислотности, рассказала биолог Ирина Лялина. своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнила, что редис обладает как полезными свойствами, так и возможными вредными эффектами при неправильном употреблении. К примеру, овощ может усугубить симптомы при гастрите, язве и повышенной кислотности желудка, рассказала она.

«У некоторых людей редис вызывает вздутие живота и дискомфорт. В больших количествах овощ, как и другие крестоцветные, может подавлять функцию щитовидной железы из-за наличия гойтрогенов — веществ, способствующих нарушению обмена йода», — объяснила Лялина.

Биолог также посоветовала обращать внимание, откуда редис, где его растили. Эксперт объяснила, что нитраты и пестициды скапливаются на поверхности овоща, а также у его кончика и вершины, поэтому их нужно срезать не жалея.

Ранее Лялина рассказала, что свекла является кладезем витаминов, минералов и антиоксидантов, однако не всегда этот продукт может идти на пользу. Особенно, по ее словам, опасно увлекаться этим продуктом диабетикам, людям с предрасположенностью к диабету или образованию камней в почках.