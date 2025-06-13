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17:10, 13 июня 2025Бывший СССР

Пашинян высказался по поводу будущего отношений России и Армении

Пашинян заявил об отсутствии у Армении планов разрывать отношения с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, рассуждая о будущем Еревана и Москвы, заявил, что у страны отсутствуют планы разрывать отношений с Россией. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как отметил Пашинян, Армения не станет разрывать отношения с Россией из-за сбалансированной внешней политики. Несмотря на это, страна не может находиться в составе Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно, продолжил он.

Государственный деятель дополнил, что недавно парламент Армении рассмотрел законопроект о начале членства в Евросоюзе. В настоящее время страна тесно сотрудничает с данным объединением, заключил политик, который высказался на данную тему во время рабочего визита в Прагу.

Ранее Никол Пашинян сделал заявление по поводу нахождения российских военнослужащих на территории Армении. По его словам, прекращение их присутствия в стране не планируется.

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