Пашинян заявил о намерении не прекращать присутствие российских войск в Армении

Пашинян: Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране

Армения не планирует прекращать присутствие российских войск в республике. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении», — заявил Пашинян.

По его словам, у республики есть другая задача, которая заключается в установлении прочного и стабильного мира со странами региона.

Ранее Пашинян в соцсети X поздравил Азербайджан и его народ с мусульманским праздником Курбан-байрам впервые в истории двусторонних отношений.