Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 7 июня 2025Бывший СССР

Пашинян впервые в истории отношений поздравил Баку с Курбан-байрамом

Пашинян впервые в истории отношений поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети X поздравил Азербайджан и его народ с мусульманским праздником Курбан-байрам впервые в истории двусторонних отношений.

«Желаю мира и процветания нашим странам и народам», — подчеркнул политик.

29 мая Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села Хознавар, находящегося на юге страны.

До этого, 13 мая, Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

    Трамп высказался о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерный

    Трамп выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

    Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

    Пашинян впервые в истории отношений поздравил Баку с Курбан-байрамом

    Трамп рассказал о поводе «разбомбить к чертям» Украину

    С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

    В России заявили о смелости Трампа и Маска

    На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

    Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости