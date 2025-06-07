Пашинян впервые в истории отношений поздравил Баку с Курбан-байрамом

Пашинян впервые в истории отношений поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети X поздравил Азербайджан и его народ с мусульманским праздником Курбан-байрам впервые в истории двусторонних отношений.

«Желаю мира и процветания нашим странам и народам», — подчеркнул политик.

29 мая Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села Хознавар, находящегося на юге страны.

До этого, 13 мая, Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ».