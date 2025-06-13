Посольство США в Израиле призвало госслужащих занять укрытия

Посольство США в Израиле призвало госслужащих и их семьи занять укрытия

Посольство США в Израиле отдало распоряжение госслужащим и членам их семей занять ближайшие укрытия из-за атаки Израиля на Иран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Посольство США напоминает гражданам США о необходимости сохранять осторожность и повышать уровень личной безопасности, в том числе знать местонахождение ближайшего убежища на случай объявления красного уровня опасности, поскольку инциденты, связанные с безопасностью, включая минометный, ракетный и реактивный огонь, а также вторжения беспилотных летательных аппаратов (БАС), часто происходят без всякого предупреждения», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в ответ на угрозы безопасности в будущем они могут ограничить передвижение госслужащих и их членов семей по определенным частям Израиля, а также по территории Иерусалима и Западного берега.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал, что страна защитит Израиль в случае ответной атаки Ирана. Вместе с этим глава государства выразил надежду, что после случившегося Иран вернется за стол переговоров по ядерной сделке.