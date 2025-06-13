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07:51, 13 июня 2025Мир

Трамп пообещал защитить Израиль в случае ответной атаки Ирана

Fox News: Трамп пообещал защитить Израиль в случае ответной атаки Ирана
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что страна защитит Израиль в случае ответной атаки Ирана, сообщает Fox News. Корреспондент издания переговорил с американским лидером по этому поводу по телефону.

Трамп заранее знал о плане Израиля нанести удары, но Вашингтон никак не был вовлечен в военном плане, подчеркнул политик. Вместе с этим глава государства выразил надежду, что после случившегося Иран вернется за стол переговоров по ядерной сделке.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна нанесла удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал атаку на исламскую республику, заявив, что Израиль понесет наказание за содеянное.

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