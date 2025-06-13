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14:06, 13 июня 2025Путешествия

Россиянин описал карнавал в Европе словами «девушки разгуливают в крохотных купальниках»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: jan kranendonk / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на карнавале в Роттердаме, Нидерланды, и раскрыл подробности происходящего. Свои впечатления он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, Летний карнавал (Zomer Carnaval) проходит в этом городе Европы ежегодно и привлекает до миллиона посетителей. Главное событие фестиваля — костюмированный парад, в котором в основном участвуют представители африканских и латино-американских стран.

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«Большинство девушек разгуливает по улицам Роттердама в крохотных купальниках, зато — с ног до головы облеплены перьями!» — удивился россиянин. Он добавил, что каждая страна-участник карнавала приезжает с собственным оркестром, который шествует вместе с танцовщицами.

Ранее путешественник побывал в деревне для нудистов в Нидерландах и раскрыл подробности жизни местных. По его словам, натуристы охотно приезжают туда с детьми.

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