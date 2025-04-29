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20:03, 29 апреля 2025Путешествия

Россиянин описал деревню для нудистов в Европе словами «народ охотно приезжает с детьми»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в деревне для нудистов в Нидерландах и раскрыл подробности жизни местных. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, в европейском поселении разрешено ходить без одежды везде: в супермаркете, кафе, спортзалах и общественных банях. «Представьте, заходите вы в магазин за хлебом, а там народ с тележками, но без портков», — сыронизировал он.

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Россиянин добавил, что в нудистскую деревню «народ охотно приезжает с детьми». Для них там даже предусмотрены детская площадка, надувной батут и спортивный комплекс.

Кроме того, в поселении есть библиотека и спа-центр с бассейнами и массажными кабинетами. Помимо домов для постоянных жителей, есть и жилье в аренду.

«Внутри все домики обставлены очень хорошо и имеют качественный ремонт, — рассказал россиянин. — Отдельного внимания заслуживает участок — это очень большая территория. Там обустроена зона барбекю, а также можно просто позагорать на шезлонге».

Ранее этот же тревел-блогер опробовал баню в Амстердаме. Он отметил, что там принято париться «без всего».

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