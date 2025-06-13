В Иране сочли США соучастником израильской атаки

Вооруженные силы Ирана посчитали США соучастником израильской атаки

Иран считает США соучастником израильского удара, сообщил представитель Вооруженных сил страны Абольфазль Шекарчи. Его слова передает The New York Times.

Он пообещал, что Израиль и США «получат сильную пощечину». «Ответный удар неизбежен, если на то будет воля Божья», — сказал Шекарчи.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет отношения к ударам по Ирану, приоритетом США остается защита американских сил в регионе. При этом он признал, что Израиль проинформировал Вашингтон об операции, которую объяснили необходимостью для самообороны.