В Иране сочли США соучастником израильской атаки

Иран считает США соучастником израильского удара, сообщил представитель Вооруженных сил страны Абольфазль Шекарчи. Его слова передает The New York Times.
Он пообещал, что Израиль и США «получат сильную пощечину». «Ответный удар неизбежен, если на то будет воля Божья», — сказал Шекарчи.
До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет отношения к ударам по Ирану, приоритетом США остается защита американских сил в регионе. При этом он признал, что Израиль проинформировал Вашингтон об операции, которую объяснили необходимостью для самообороны.