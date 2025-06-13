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05:57, 13 июня 2025Мир

В Иране сочли США соучастником израильской атаки

Вооруженные силы Ирана посчитали США соучастником израильской атаки
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иран считает США соучастником израильского удара, сообщил представитель Вооруженных сил страны Абольфазль Шекарчи. Его слова передает The New York Times.

Он пообещал, что Израиль и США «получат сильную пощечину». «Ответный удар неизбежен, если на то будет воля Божья», — сказал Шекарчи.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет отношения к ударам по Ирану, приоритетом США остается защита американских сил в регионе. При этом он признал, что Израиль проинформировал Вашингтон об операции, которую объяснили необходимостью для самообороны.

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