В Иране сообщили о еще одном взрыве на ядерном объекте

IRIB: На ядерном объекте в Натанзе прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв прогремел на ядерном объекте в иранском городе Натанза. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

«Третий взрыв прозвучал несколько минут назад в ядерной зоне Шахид Ахмади Роша», — говорится в сообщении. Не уточняется, какой ущерб был нанесен этому объекту. IRIB также опубликовал снимок, на котором видно большое облако черного дыма.

Ранее об ударе по ядерному объекту в Натанзе сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также рассказал, что под удар попали иранские физики-ядерщики.