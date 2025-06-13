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05:47, 13 июня 2025Мир

В Иране сообщили о еще одном взрыве на ядерном объекте

IRIB: На ядерном объекте в Натанзе прогремел еще один взрыв
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Еще один взрыв прогремел на ядерном объекте в иранском городе Натанза. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

«Третий взрыв прозвучал несколько минут назад в ядерной зоне Шахид Ахмади Роша», — говорится в сообщении. Не уточняется, какой ущерб был нанесен этому объекту. IRIB также опубликовал снимок, на котором видно большое облако черного дыма.

Ранее об ударе по ядерному объекту в Натанзе сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также рассказал, что под удар попали иранские физики-ядерщики.

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