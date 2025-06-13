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04:38, 13 июня 2025Мир

Премьер-министр Израиля раскрыл подробности удара по Ирану

Премьер-министр Нетаньяху: Удар в Иране был нанесен по физикам-ядерщикам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Среди прочих целей в Иране, подвергшихся удару, были физики-ядерщики. Кроме того, был атакован объект по обогащению урана, расположенный в Натанзе. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его цитирует ТАСС.

«Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной оружейной программы, мы атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе», — сказал политик. По его словам, оказавшиеся под ударом физики работали над ядерной бомбой исламской республики.

Иран был атакован Израилем в ночь на 13 июня. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пояснил, что это был превентивный удар.

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