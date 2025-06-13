В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

Хегсет заявил, что не приказывал приостанавливать кибероперации против РФ

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложной информацию о том, что весной 2025 года он якобы приказал приостановить кибероперации против России. Слова чиновника передает ТАСС.

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — сказал Хегсет, комментируя публикации американских СМИ, в которых приводилась эта информация.

В связи с этим у министра обороны США спросили, можно ли считать его высказывания подтверждением того, что он не отдавал приказ «поставить на паузу наступательные кибероперации против России». «Мы этого не делали», — ответил Хегсет.

В середине мая глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Дон Бэкон заявлял, что США действительно приостанавливали кибероперации в отношении России, но это была однодневная пауза.