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00:26, 17 мая 2025Мир

В Конгрессе признали приостановку американских киберопераций против РФ на один день

Бэкон: США приостанавливали кибероперации против РФ на один день
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США приостанавливали кибероперации против России, но это продлилось всего один день, заявил глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Дон Бэкон. Его слова передает Politico.

Это произошло в рамках переговоров двух стран. «Я вникал во все это. Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — сказал конгрессмен.

28 февраля издание Record сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хо прекратить активность против Москвы, включая наступательные кибероперации. При этом позже в Вашингтоне это опровергали.

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