В США сообщили о помощи Израилю в отражении атак Ирана

Axios: США помогают Израилю отражать атаки Ирана

Армия США помогает Израилю отражать ракетные атаки Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

«Израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет, чтобы попытаться перехватить приближающуюся атаку. Американские войска также помогают Израилю перехватывать приближающиеся ракеты», — указано в сообщении.

Отмечается, что несколько ракет попали в центр Тель-Авива. По данным экстренных службы, в результате иранских ударов пострадали 15 человек.

Ранее в Иране сообщили о пуске второй волны ракет по Израилю. В настоящий момент они «находятся в пути», указано в сообщении агентства IRNA.