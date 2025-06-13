В Иране сообщили о пуске второй волны ракет по Израилю

Вооруженные силы (ВС) Ирана запустили вторую волну ракет по территории Израиля. В настоящий момент они «находятся в пути», сообщает агентство IRNA в Telegram-канале.
«Вторая волна иранских ракет в сторону израильской территории уже запущена и находится в пути», — указывается в публикации.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».
До этого Иран заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили новейший истребитель F-35 ВВС Израиля. В качестве доказательства было размещено видео, на котором, как утверждается, был показан спускающийся на парашюте пилот.