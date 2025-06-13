В Иране заявили об уничтожении новейшего истребителя ВВС Израиля

Иран заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
В качестве доказательства было размещено видео, на котором, как утверждается, был показан спускающийся на парашюте пилот.
13 июня около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране, среди них были укрытия высокопоставленных военных. Президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки, заявив, что Россия осуждает действия Тель-Авива, нарушившего Устав ООН и международное право.