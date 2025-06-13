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21:37, 13 июня 2025Мир

В Иране заявили об уничтожении новейшего истребителя ВВС Израиля

В Иране заявили о сбитом истребителе F-35 ВВС Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иран заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В качестве доказательства было размещено видео, на котором, как утверждается, был показан спускающийся на парашюте пилот.

13 июня около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране, среди них были укрытия высокопоставленных военных. Президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки, заявив, что Россия осуждает действия Тель-Авива, нарушившего Устав ООН и международное право.

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