В США увидели формат будущего мира на Украине

Келлог: США совместили предложения РФ и Украины и увидели формат будущего мира

В США проанализировали предложения России и Украины по завершению конфликта, и, совместив их, увидели, как может выглядеть его окончательное урегулирование. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, его слова приводит РИА Новости.

«Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — заявил чиновник.

Он также выразил уверенность в том, что стороны конфликта могут достигнуть мирного соглашения, что сейчас и является главной целью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужным для Москвы результатом специальной военной операции на Украине станет устранение первопричин кризиса.