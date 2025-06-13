Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 13 июня 2025Мир

Вучич высказался о поставках оружия Украине

Вучич: Сербия не поставляет Украине оружие напрямую
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сербия не поставляет оружие Киеву напрямую и намеренно, заявил президент республики Александр Вучич. При этом глава государства допустил, что оно может попадать на Украину через другие страны, пишет РИА Новости.

По его словам, продавать или отправлять какое-либо оборудование как на Украину, так и в Россию запрещено законодательством. «Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем», — подчеркнул политик, добавив, что Сербия предложила Киеву помощь в восстановлении двух городов и одного региона, а в прошлом году передала десятки миллионов евро.

При этом Вучич отметил, что не может уличить Москву в давлении на Белград из-за того, что «нет никаких сомнений в том, что они этому не рады».

«Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими. Что это значит — "пророссийские", что у нас хорошее сотрудничество с ними? Мы не "малые русские", как многие в других странах думают, мы — сербы», — подчеркнул он.

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции приехал на Украину с однодневным визитом ради участия в саммите, который проходил в Одессе. Вучич заявил, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву поддержку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

    Ушел из жизни известный советский кинооператор

    Российский политолог оценил будущее Ирана после авиаударов Израиля

    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела в России семью

    СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

    Евросоюз разрешил украинским беженцам оставаться до марта 2027 года

    Нетаньяху обсудит удары по Ирану с Путиным

    Российский хоккеист рассказал о тратах в США

    Над Иорданией перехвачено несколько ракет и беспилотников

    Единственный пассажир чудом спасся при крушении самолета в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости