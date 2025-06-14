Адвокат Краснов: Разыскиваемых наемниц ВСУ ждут максимальные наказания

Адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех «искательниц приключений», прибывших на Украину, ждут максимальные наказания в соответствии с российским законодательством. Список западных наемниц, объявленных в розыск в России, опубликовало издание «АиФ».

По мнению участника специальной военной операции (СВО), военно-политического эксперта Яна Гагина, женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и медиками. Эти роли они выбирают из-за физической слабостью перед мужчинами. Кроме того, отметил эксперт, женщины также идут в диверсанты. Они могут переодеваться в гражданскую одежду и устраивать диверсии.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с журналистами выразил мнение, что женщинам-наемницам из Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должно быть снисходительного или особого отношения. Снисхождения иностранным наемницам не стоит ждать и в российских судах, подчеркнул адвокат Дмитрий Краснов. Согласно закону, преступницам грозит максимально строгое наказание, Особенно это касается тех наемниц, которые будут осуждены за совершенные в Курской области преступления.

Ранее сообщалось, что в России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель. Согласно версии следствия, она участвовала во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Установлено, что датчанка была в составе батальона «Арей» и заработала не менее семи тысяч долларов.