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03:02, 14 июня 2025Мир

Еще одна страна присоединилась к БРИКС в качестве партнера

МИД Бразилии: Вьетман стал десятой страной-партнером сообщества БРИКС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии заявило, что Вьетнам присоединился к объединению в качестве страны-партнера, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, Вьетнам стал уже десятым официальным партнером объединения. Вьетнам «разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», говорится в заявлении бразильского министерства.

В текущем году страной-председателем БРИКС является Бразилия. Ключевым событием в рамках ее председательства станет грядущий саммит, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В прошлом году объединение сообщества возглавляла Россия.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки партнеру по БРИКС алюминия. При этом в январе-мае 2025 года российские поставки этого металла на бразильский рынок достигли рекордных за три года 7,9 миллиона долларов.

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