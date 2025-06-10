Россия нарастила поставки партнеру по БРИКС одного металла

Таможня Бразилии: В январе-мае поставки российского алюминия выросли до $7,9 млн

В январе-мае 2025 года Россия увеличила поставки алюминия на бразильский рынок до рекордных за три года 7,9 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на бразильскую таможню сообщает РИА Новости.

За год импорт российского металла увеличился в 2,3 раза. Помимо России, алюминий партнеру по БРИКС также поставляли Китай (254,8 миллиона долларов, плюс треть год к году), Аргентина (157,7 миллиона долларов, прирост в 1,4 раза) и Парагвай (58,1 миллиона долларов, рост в 1,7 раза).

Помимо алюминия, Россия поставляла в Бразилию титан. Объем отгрузок вырос до максимального с 2020 года уровня в 2,3 миллиона долларов.

В апреле 2025 года увеличились и объемы поставок российского алюминия в Южную Корею. За отчетный период российские поставщики отправили в азиатскую страну 46 тысяч тонн необработанного алюминия на сумму в 126,4 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался рекордным в денежном выражении. Стоимость поставок стала наибольшей за все время двусторонней торговли, а их объем — максимальным с июня 2012 года.