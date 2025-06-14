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20:36, 14 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на туризм

Барзыкин: Те, у кого сорвалась поездка в Индию и Израиль, могут получить возврат
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Иран и Израиль в ближайшие дни планировало отправиться небольшое количество российских путешественников, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист ответил на вопрос о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на туризм.

«Рейсы туда отменены. Поэтому, естественно, никто никуда не летит — ни в Иран, ни в Израиль. Туристы, у которых не состоялась поездка, могут получить возврат», — сообщил Барзыкин.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто для полетов гражданских судов. Он отметил, что российские авиакомпании предупреждены и разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию.

В ночь на 14 июня из Ирана через границу с Азербайджаном была эвакуирована группа из 88 человек. В нее входили члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и несколько граждан Белоруссии, Сербии, Латвии, Узбекистана и Таджикистана.

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