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04:38, 14 июня 2025Мир

Стало известно о судьбе находящейся в Иране съемочной группы Бондарчука

Съемочную группу Бондарчука эвакуируют из Ирана через границу с Азербайджаном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Группу из 88 человек, среди которых много россиян, эвакуируют из Ирана через границу с Азербайджаном в ночь на 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Баку, передает ТАСС.

«Это будет осуществлено при поддержке руководства Азербайджана, которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину», — сказали в диппредставительстве.

В данную группу входят члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и несколько граждан Белоруссии, Сербии, Латвии, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее стало известно о судьбе находившегося в Иране Бондарчука. «Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», ─ заявил представитель режиссера.

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