Иран взял в плен еще одного израильского военного

ВС Ирана взяли в плен пилота сбитого израильского истребителя F-35

Вооруженные силы (ВС) Ирана взяли в плен израильского летчика, который катапультировался из подбитого самолета F-35. Об этом сообщает местное агентство NourNews.

По информации источника, речь идет о пилоте сбитого ранее истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Отмечается, что он находится в расположении сухопутных войск. Израильская армия пока никак не комментировала сведения.

Иранская гостелерадиокомпания ранее сообщила, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля.

Ранее стало известно, что силы ПВО Ирана смогли сбить два израильских военных самолета. Пилотом одного из них оказалась женщина, ее взяли в плен.