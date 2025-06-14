Израиль уничтожил иранский завод по производству урана

ЦАХАЛ: Уничтожен завод по производству металлического урана в Исфахане

Израильская армия уничтожила завод по производству металлического урана в иранском Исфахане. Об этом пишет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-аккаунте.

Вместе с производственным объектом также поражена инфраструктура переработки обогащенного урана и лаборатория, сообщил ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля заявила, что сейчас ВВС страны продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта в Натанзе. По его словам, уровень загрязнения за территорией объекта находится в норме.