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08:16, 14 июня 2025Мир

Израиль уничтожил иранский завод по производству урана

ЦАХАЛ: Уничтожен завод по производству металлического урана в Исфахане
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израильская армия уничтожила завод по производству металлического урана в иранском Исфахане. Об этом пишет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-аккаунте.

Вместе с производственным объектом также поражена инфраструктура переработки обогащенного урана и лаборатория, сообщил ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля заявила, что сейчас ВВС страны продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского ядерного объекта в Натанзе. По его словам, уровень загрязнения за территорией объекта находится в норме.

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