Актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана вместе с другими россиянами

Российский актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Об эвакуации журналистам рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку. «Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — заметили в диппредставительстве.

Указанный артист известен публике по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Два холма».

Ранее стало известно о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 гражданами России, среди которых оказался режиссер Федор Бондарчук. Всего запланирована эвакуация 88 россиян.

14 июня Бондарчук рассказал, что эвакуированные из Ирана россияне в этот же день выдвинутся в Москву. Также среди эвакуированных есть артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.