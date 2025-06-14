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12:06, 14 июня 2025Культура

Актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

Актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана вместе с другими россиянами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Российский актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Об эвакуации журналистам рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку. «Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — заметили в диппредставительстве.

Указанный артист известен публике по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Два холма».

Ранее стало известно о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 гражданами России, среди которых оказался режиссер Федор Бондарчук. Всего запланирована эвакуация 88 россиян.

14 июня Бондарчук рассказал, что эвакуированные из Ирана россияне в этот же день выдвинутся в Москву. Также среди эвакуированных есть артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

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