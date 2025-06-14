В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

В Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки

В Ленинградской области пятилетний ребенок внезапно впал в кому. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Происшествие случилось 12 июня в городе Сосновый Бор Ленобласти. По информации издания, родители мальчика гуляли с ним, а затем отвезли к бабушке. Там ребенку внезапно стало плохо.

Уточняется, что бабушка и прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь. В санитарном автомобиле он потерял сознание и впал в кому. Пациента доставили в реанимацию в ЦМСЧ-38 и стабилизировали состояние.

13 июня он пришел в себя. У мальчика взяли анализы и перевели в общую палату. «Семья благополучная, на учете не состоит. Продукты дома проверили, они качественные», — подчеркнули журналисты. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

14 июня перевозивший вахтовиков заказной автобус опрокинулся на 139-м километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. В больницу попали шесть человек.