Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 14 июня 2025Россия

В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

В Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ленинградской области пятилетний ребенок внезапно впал в кому. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Происшествие случилось 12 июня в городе Сосновый Бор Ленобласти. По информации издания, родители мальчика гуляли с ним, а затем отвезли к бабушке. Там ребенку внезапно стало плохо.

Уточняется, что бабушка и прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь. В санитарном автомобиле он потерял сознание и впал в кому. Пациента доставили в реанимацию в ЦМСЧ-38 и стабилизировали состояние.

13 июня он пришел в себя. У мальчика взяли анализы и перевели в общую палату. «Семья благополучная, на учете не состоит. Продукты дома проверили, они качественные», — подчеркнули журналисты. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

14 июня перевозивший вахтовиков заказной автобус опрокинулся на 139-м километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. В больницу попали шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана

    Россиянам объяснили коварство пива в жару

    53-летний Ягр заявил о неготовности завершать карьеру

    Названо число пострадавших при атаке Ирана на Израиль

    Последствия израильских ударов по Тегерану показали со спутника

    Началась эвакуация россиян из Ирана

    В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

    ФСБ пришла в тату-студию жены возможного участника атаки дронов из фур

    В России предрекли возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости