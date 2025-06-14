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16:39, 14 июня 2025Мир

Во Франции назвали причину поддержки Макроном Украины

Филиппо назвал желание править дольше причиной поддержки Макроном Украины
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину, потому что не хочет терять свой пост. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил о словах лидера республики о том, что Париж окажет поддержку Израилю и уже активно помогает Киеву. «Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!» — заметил политик, имея в виду президентские выборы.

По словам Филиппо, военный климат очень хорошо подходит для того, чтобы применить 16-ю статью Конституции Франции, которая позволяет отложить выборы и продлить полномочия действующего президента. Желание управлять страной как можно дольше спикер назвал причиной поддержки Макроном Украины.

«Свободная Франция, сила деэскалации и мира: вот что должен был сказать Макрон, если бы он думал о Франции, а не о своей карьере!» — подчеркнул политик. Он заключил, что затягивание Франции в войну приведет к экономическим последствиям: повышению налогов и отмене пенсий.

В начале лета Филиппо назвал чушью идею о существовании угрозы Франции со стороны России. По его словам, настоящая угроза для государства — это его президент Эммануэль Макрон и Европейский союз.

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