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22:10, 9 июня 2025Мир

Во Франции назвали чушью идею о существовании российской угрозы

Филиппо назвал чушью идею о существовании российской угрозы Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Парижу следует отвергнуть идею о существовании «российской угрозы» и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он назвал теорию о «российской угрозе» Франции чушью.

«Настоящая угроза для Франции — это президент страны Эммануэль Макрон и ЕС! Давайте скорее начнем конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения!» — призвал политик.

В марте Макрон заявил о существовании «российской угрозы» для Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

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