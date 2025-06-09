Во Франции назвали чушью идею о существовании российской угрозы

Филиппо назвал чушью идею о существовании российской угрозы Франции

Парижу следует отвергнуть идею о существовании «российской угрозы» и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он назвал теорию о «российской угрозе» Франции чушью.

«Настоящая угроза для Франции — это президент страны Эммануэль Макрон и ЕС! Давайте скорее начнем конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения!» — призвал политик.

В марте Макрон заявил о существовании «российской угрозы» для Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».