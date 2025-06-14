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06:43, 14 июня 2025Культура

Названы последствия возвращения Пугачевой в Россию

Писатель Прилепин: Возвращения певицы Пугачевой в Россию никто не заметит
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Если певица Алла Пугачева совершит возвращение в Россию, то никто и не заметит, что она приехала, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания. Таким мнением поделился известный российский писатель, публицист Захар Прилепин в беседе с РИА Новости.

По его словам, даже иноагенты могут свободно приезжать в Россию, поскольку это не запрещено. В целом любой из уехавших может вернуться хоть завтра, и рано или поздно все они вернутся, добавил писатель.

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Также Прилепин считает, что многие звездные релоканты уже вернулись в страну. Не вернулись только «самые заметные»: Артур Смольянинов (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков (признаны в России иноагентами).

При этом Прилепин подчеркнул, что многим из его коллегам по цеху, поддерживающим страну в непростые времена, тяжело заявить о себе и пробиться в культурной среде.

Они зарубились за Родину, многие пошли добровольцами, отвоевали своё, многие ездили туда сотни раз волонтёрами, на последние копейки покупали все необходимое для фронта, рисковали собой

Захар Прилепинписатель

Ранее лидера «Машины времени» назвали предателем России. По словам главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, Макаревич не заслуживает звания народного артиста, присвоенного ему в 1999 году.

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