Первый сбитый Ираном истребитель F-35 израильских ВВС попал на фото

Mehr опубликовал фото сбитого Ираном истребителя F-35 израильских ВВС

Первый сбитый иранскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля сняли на фото. Снимки опубликовало агентство Mehr, передает «Российская газета».

На кадрах видно, что горящий самолет лежит на земле, вокруг разбросаны его обломки.

Ранее сообщалось, что Иран взял в плен женщину-пилота Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Утверждалось, что иранские средства противовоздушной обороны в пятницу, 13 июня, смогли сбить два израильских военных самолета. В свою очередь, Израиль опроверг информацию о попавшем в плен пилоте.

