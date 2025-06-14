Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:03, 14 июня 2025Мир

Первый сбитый Ираном истребитель F-35 израильских ВВС попал на фото

Mehr опубликовал фото сбитого Ираном истребителя F-35 израильских ВВС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Первый сбитый иранскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля сняли на фото. Снимки опубликовало агентство Mehr, передает «Российская газета».

На кадрах видно, что горящий самолет лежит на земле, вокруг разбросаны его обломки.

Ранее сообщалось, что Иран взял в плен женщину-пилота Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Утверждалось, что иранские средства противовоздушной обороны в пятницу, 13 июня, смогли сбить два израильских военных самолета. В свою очередь, Израиль опроверг информацию о попавшем в плен пилоте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    Назван способ получения максимальной пенсии в России

    Первый сбитый Ираном истребитель F-35 израильских ВВС попал на фото

    Адвокат рассказал о тюремных сроках для разыскиваемых в России наемниц ВСУ

    На Украине оценили поздравление россиян от госсекретаря США

    Израиль уничтожил иранский завод по производству урана

    Раскрыты детали переговоров Маска с российской компанией о ракетах

    Иран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры о ядерной программе

    Гимнастка из России облилась пеной и снялась в коротком топе

    Отец Маска высказался о «российской угрозе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости