Российская авиакомпания отменит рейсы в ОАЭ

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ на 18-23 июня

Российская авиакомпания «Победа» временно отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в целях безопасности. Об этом представители перевозчика сообщили РИА Новости.

Так, «Победа» не будет совершать рейсы в указанную страну в целях обеспечения безопасности полетов с 18 по 23 июня. Уточняется, что рейсы с 14 по 17 июня включительно будут выполнять с дополнительной посадкой в Самаре. Таким образом планируется совершать облет закрытого воздушного пространства Ирана.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов», — заявили в авиакомпании. Там подчеркнули, что клиенты, оформившие билеты на рейсы на 18-23 июня, получат свои денежные средства в полном объеме.

Ранее источники ТАСС в Росавиации заявили, что авиакомпании полетят на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства Ирана. Кроме того, «Аэрофлот» изменит расписание рейсов самолетов.