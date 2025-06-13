Авиакомпании полетят на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства

Росавиация: Самолеты полетят на Ближний Восток в обход закрытого пространства

В другие страны Ближнего Востока авиакомпании полетят в обход закрытого воздушного пространства.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Кроме того, стало известно, что «Аэрофлот» изменит расписание рейсов самолетов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 13 июня Иран атаковал Израиль, запустив более 100 дронов. По различным оценкам, беспилотникам необходимо несколько часов, чтобы долететь до Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар по исламской республике. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя произошедшее, заявил, что еврейское государство «приготовило себе горькую и мучительную» судьбу.