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09:38, 13 июня 2025Путешествия

Авиакомпании полетят на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства

Росавиация: Самолеты полетят на Ближний Восток в обход закрытого пространства
Екатерина Ештокина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В другие страны Ближнего Востока авиакомпании полетят в обход закрытого воздушного пространства.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Кроме того, стало известно, что «Аэрофлот» изменит расписание рейсов самолетов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

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Ранее 13 июня Иран атаковал Израиль, запустив более 100 дронов. По различным оценкам, беспилотникам необходимо несколько часов, чтобы долететь до Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар по исламской республике. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя произошедшее, заявил, что еврейское государство «приготовило себе горькую и мучительную» судьбу.

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