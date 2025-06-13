Авиакомпании полетят на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства

В другие страны Ближнего Востока авиакомпании полетят в обход закрытого воздушного пространства.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Кроме того, стало известно, что «Аэрофлот» изменит расписание рейсов самолетов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.
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