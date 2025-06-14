Раскрыт худший сценарий ирано-израильской эскалации

Профессор Эренель рассказал о худшем сценарии ирано-израильской эскалации

Самым мощным ответом Ирана на удары Израиля может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты еврейского государства. Худший сценарий ирано-израильской эскалации раскрыл РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.

По его словам, нельзя исключать, что Тегеран все же мог произвести ядерную боеголовку, «хоть и небольшую». «Самым мощным ответом Ирана на израильские удары может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты Израиля — на днях Тегеран сообщал, что получил данные об их расположении. В этом случае и Израиль может применить ядерное оружие — эта опция будет самой опасной», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военблогер Кирилл Федоров предположил, что Иран мог атаковать объекты на территории Израиля минимум пятью типами баллистических ракет. Он указал, что на вооружении Исламской республики стоит широкий спектр ракет средней дальности, способных преодолеть расстояние свыше тысячи километров — «Шахаб-3» и «Гадр-110», «Эмад», «Седжиль» и гиперзвуковые «Фаттех» («Фатех»).