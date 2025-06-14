Россиянам назвали цены на отдых за границей в 2025 году

Турагент Адамушкина: Цены в Европе могут сравняться с отдыхом на Черном море

На фоне роста цен внутри России и стремления к смене обстановки многие начали считать, не окажется ли неделя в Европе соизмеримой по бюджету с отдыхом на Черном море, рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что в ряде случаев это действительно так.

Турэксперт рассказала, что в Турции в районе Антальи или Алании можно найти приличный отель с завтраками за 60 долларов в сутки (около 4 750 рублей по текущему курсу 79,15). По ее словам, простые апартаменты в частном секторе стоят от 40 долларов (3 165 рублей), а ужин на двоих в среднем кафе обходится в 20–25 долларов (1 580–1 980 рублей). Полет из Москвы и обратно летом обойдится в 35–45 тысяч рублей, при этом при бронировании заранее реально уложиться в 100 000 рулей за неделю с перелетом, проживанием и расходами, уточнила она.

«На греческом Крите или Родосе стоимость проживания в хороших апартаментах — 80 евро в сутки (примерно 7 230 рублей по курсу 90,37), отели стартуют от 100 евро (9 040 рублей). При этом пляжи бесплатные, аренда машины на день — от 40 евро (3 615 рублей), а ужин в таверне — около 25 евро (2 260 рублей). Самолет туда-обратно летом — от 45 000 до 60 000 рублей. За отпуск на двоих на семь дней с арендой машины, едой и недорогими экскурсиями бюджет выйдет около 180–200 тыс. рублей», — рассказала Адамушкина.

Эксперт также рассказала, что в Черногории в Будве можно снять студию от 55 евро (примерно 4 970 рублей), а при проживании в стороне от центра — и за 40 евро (3 615 рублей). По ее словам, на пляжах цены по 3–5 евро за шезлонг, ужин — около 20 евро на двоих. За 100–130 тыс. рублей можно отдохнуть без лишних трат, с возможностью выбрать между ленивыми днями у моря и поездками в горы, резюмировала турэксперт.

«Албания остается почти неоткрытым направлением, но на побережье рядом с Саранда можно найти апартаменты от 35 евро (3 160 рублей) за ночь, а блюда в кафе — за 7–10 евро (630–900 рублей). За счет дешевого жилья и недорогих продуктов отпуск даже на две недели может не выйти за пределы 140 тыс. рублей на двоих», — отметила Адамушкина

«На испанском побережье Коста-Брава отели стоят от 90 евро (8 130 рублей), а аренда квартиры — от 70 евро (6 325 рублей). Ужин на двоих — около 30 евро (2 710 рублей), а поездка на общественном транспорте к соседнему пляжу — 1,5–2 евро (135–180 рублей). Испания — не из самых дешевых стран, но при внимательном подходе и бронировании жилья напрямую можно получить комфортный отдых в пределах 220–250 тыс. рублей на семью за 7–8 дней», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что россияне полюбили формат отдыха в стиле медленной жизни. Эта философия возникла как протест против рутинного и напряженного стиля жизни, который истощает внутренние ресурсы человека.