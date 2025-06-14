Российские дроны атаковали Киев

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали Киев с нескольких направлений

Российские дроны-камикадзе типа «Герань-2» атаковали Киев с нескольких направлений. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Российские БПЛА-камикадзе "Герань-2" работают по целям на территории украинской столицы сразу с нескольких направлений», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент не приводятся.

Ранее российские военкоры сообщили о другой массовой атаке дронов на Киев и область. Одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве. На нем производили ракеты «воздух — воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные виды вооружения.