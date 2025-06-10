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04:29, 10 июня 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о поражениях военных объектов во время атаки дронов на Киев и область

Военкоры заявили о поражении нефтебазы и завода «Артем» в Киеве при атаке дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военкоры сообщили о массовой атаке дронов на Киев и область. По информации канала «Осведомитель», в окрестностях Борисполя произошел пожар на нефтебазе на территории аэропорта.

Также одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух-воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные вооружения.

Отмечается, что удары пришлись по производственному цеху, расположенному за стеклянным бизнес-центром.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что спасательные службы получили вызовы в ряд районов города. По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, повреждения, предварительно, есть в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах, передает «Общественное».

В ночь на 9 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась на всей территории республики. В частности, был атакован аэродром на западе страны.

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