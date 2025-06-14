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10:03, 14 июня 2025Силовые структуры

Российский суд оценил посты женщины в соцсетях на шесть лет колонии

Суд дал шесть лет колонии жительнице Мариуполя за призывы к терроризму в сети
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Мариуполя Наталью Андронову за посты в соцсетях с призывами к терроризму и экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Женщина признана виновной по статьям 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»). После отбытия наказания ей запрещено заниматься администрированием сайтов сроком три года.

Сотрудники ФСБ задержали Андронову в ноябре 2024 года из-за ее постов в интернете, в которых она неоднократно призывала пользователей к насилию и террористической деятельности в отношении людей определенной национальности.

Ранее сообщалось о задержании 22-летнего жителя Ростовской области, который в соцсетях призывал к убийству военных Российской армии.

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