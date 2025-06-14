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12:34, 14 июня 2025Россия

Стало известно о кончине российского депутата

Скончался депутат Тюменской областной думы Моргун в возрасте 57 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Новости Югры / YouTube

Скончался депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Об этом сообщил его коллега Фуат Сайфитдинов в своем Telegram-канале.

По его словам, Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры. Парламентарий работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике.

Сайфитдинов выразил соболезнования родным и близким Моргуна. Прощание с ним состоится в Тюмени 17 июня.

Ранее сообщалось о кончине бывшего депутата Госдумы России и полковника авиации Виктора Алксниса.

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