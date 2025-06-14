Стало известно о кончине российского депутата

Скончался депутат Тюменской областной думы Моргун в возрасте 57 лет

Скончался депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Об этом сообщил его коллега Фуат Сайфитдинов в своем Telegram-канале.

По его словам, Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры. Парламентарий работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике.

Сайфитдинов выразил соболезнования родным и близким Моргуна. Прощание с ним состоится в Тюмени 17 июня.

Ранее сообщалось о кончине бывшего депутата Госдумы России и полковника авиации Виктора Алксниса.