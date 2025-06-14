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07:11, 14 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском

Офицер Петер заявил о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ходе боев за населенный пункт Петровский в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были ликвидированы иностранные наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

По его словам, были найдены документы уничтоженных бойцов из разных стран, в основном из Польши и Грузии. Также на украинских позициях было обнаружено множество трофейного вооружения стандарта НАТО. Теперь, рассказал Петер, это оружие будет повернуто против ВСУ.

Армия России заняла Петровский и и Алексеевку в ДНР 12 июня. По утверждению Минобороны РФ, потери противника на указанном направлении составили до 500 человек. Взятие под контроль Петровского открывает для Вооруженных сил (ВС) России путь к главному хабу ВСУ — селу Новопавловка на границе ДНР с Днепропетровской областью.

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